خريشة يحذر من توسع الاحتلال في خطط التهجير والتدمير شمال الضفة

حذر نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، من توسع قوات الاحتلال الإسرائيلي في خطط التهجير والتدمير شمال الضفة الغربية، لا سيما في محافظتي طولكرم وجنين.

وقال خريشة إنّ العمليات العسكرية الإسرائيلية الموسعة في الضفة الغربية، تندرج ضمن مخططات ممنهجة لتهجير الفلسطينيين، وتدمير ممتلكاتهم ومنازلهم، معربا عن استهجانه لحملة التدمير والتجريف الكبيرة التي طالت الشوارع الرئيسية والبنى التحتية.

وذكر أن هدف الاحتلال المعلن هو القضاء على المقاومة، لكنه يتستر تحت هذا الهدف بخطط استيطانية، تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، تمهيدا لتنفيذ خطة الضم وتوسيع المستوطنات.

وأكد خريشة أن الاحتلال يقدم مبررات عديدة لعدوانه الوحشي في الضفة الغربية، ويتعمد تدمير كل مقاومات الحياة في المخيمات والمدن الفلسطينية، داعيا في الوقت ذاته إلى إفشال مخططات الاحتلال وحماية المقاومين والكف عن ملاحقتهم.

ولفت إلى أن “شعبنا يرفض مخططات التهجير، ومشاهد العودة إلى شمال غزة، تمثل سقوطا مدويا لكل الرهانات على إمكانية ترحيل الفلسطينيين”.

وتابع قائلا: “هذه المشاهد تجسد عمق تمسك الفلسطينيين بأرضهم وحقوقهم، مهما بلغت التحديات والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي”.