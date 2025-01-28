(حماس) تندد بمحاولة السلطة زج اسمها بـ(لقاءات مشبوهة حول دولة مصغرة)

نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بتصريحات رئاسة السلطة الفلسطينية التي زجت فيها اسم الحركة في ما أسمته "لقاءات مشبوهة لتداول أفكار حول إقامة دولة فلسطينية مصغرة"، والتي نشرتها وكالة "وفا" التابعة للسلطة".

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان وصل "الرسالة نت" يوم الثلاثاء: "نؤكد بعدم وجود هكذا طروحات إلا في خيال بعض المتنفذين في السلطة بهدف تشويه صورة الحركة، بعدما حققته من إنجازات في إفشال مشاريع التهجير، وإجبار العدو الصهيوني على وقف العدوان، وإنجاز صفقة تبادل مشرفة".

ودعت الحركة السلطة "للكف عن حملة التشويه والتضليل، وتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في هذا الظرف الحساس والدقيق من عمر قضيتنا، والتجاوب مع دعوات الحركة وكافة القوى الوطنية لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، بما يخدم جهود إغاثة شعبنا وإزالة آثار العدوان، والوقوف سوياً لحماية شعبنا وحقوقه الوطنية والتاريخية".