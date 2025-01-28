إندونيسيا تخطط لبناء 100 مسجد في قطاع غزة

قال مجلس المساجد الإندونيسي، إنه "يخطط لبناء 100 مسجد في قطاع غزة بفلسطين، استجابة للحاجة الملحة لسكان غزة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك".

وأشار نائب الرئيس الإندونيسي السابق، محمد يوسف كالا، الذي يشغل حالياً منصب رئيس المجلس الإندونيسي لإدارة المساجد إلى "أهمية اطلاع المجتمع الإندونيسي على الوضع في غزة، وأن أكثر من ألف مسجد في غزة قد دُمرت على يد الاحتلال الإسرائيلي خلال سنة ونصف"

وتابع "كخطوة أولى، سيقوم مجلس المساجد الإندونيسي ببناء 10 مساجد شبه دائمة، على أن يصل العدد الإجمالي إلى 100 مسجد".

وأعرب عن "أمله في أن يساهم المصلون في إندونيسيا بزكاتهم وصدقاتهم، بما يتراوح بين 5-10٪ من قدراتهم المالية، لدعم بناء المساجد في غزة".

وأضاف "لقد نسقنا مع السلطات المعنية في غزة وسنحدد كيفية تنفيذ عملية البناء".

وشجع يوسف المصلين في إندونيسيا بالمشاركة في هذا البرنامج، نظراً للدمار الكبير الذي لحق بالمنازل والمساجد في غزة بسبب الصراع المستمر.

وبدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 كانون الثاني/يناير الجاري، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وارتكبت قوات الاحتلال بدعم أميركي بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.