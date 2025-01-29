قوات الاحتلال تداهم الضفة والقدس وسط اعتقالات طالت أسيرا محررا

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مناطق عدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط اعتقالات طالت أسيرا محررا.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر المقدسي ماجد الجعبة، بعد اقتحام منزله في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، فيما اقتحمت بلدة كفر عقب المقدسية وحطمت محتويات منزل الأسير المحرر في صفقة “طوفان الأحرار” أشرف زغير.

وطالت اعتقالات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة الرام شمال القدس المحتلة، بينما اقتحمت آليات جيش الاحتلال مخيم قلنديا شمال المدينة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عناد أبو الخير طحاينة من بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة، عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر العجاوي، عقب اقتحام منزله في حي البيادر بمدينة جنين، تزامنا مع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال شهدها الحي الشرقي من المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله واعتقلت شابا، إضافة إلى مداهمة آليات جيش الاحتلال مخيم دير عمار غرب المدينة.

وصادرت قوات الاحتلال مركبة خلال اقتحام قرية كفر مالك شمال رام الله، فيما اعتقلت شابين، تزامنا مع اقتحام قرية أبو شخيدم.

وامتدت اعتقالات الاحتلال إلى مدينة نابلس، وطالت الشاب محمود ناصر من شارع كشيكة، إضافة إلى اعتقال الشاب هاني مرعي بعد مداهمة منزله في التعاون العلوي بنابلس.

وكانت قوات الاحتلال قد احتجزت مساء أمس، عددا من الأطفال بعد مداهمة منزل عائلتهم في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال منزلا لمواطن من عائلة أبو حيّة، المحاذي لمستوطنة “بيت هداسا” المقامة على أراضي البلدة القديمة من الخليل، واحتجزت جميع أطفاله واستجوبتهم ميدانيا، كما اعتدت على العائلة واحتجزتها في إحدى غرف المنزل.