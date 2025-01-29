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^200 مثال: غزة العزة

وصول سفينة تركية تحمل ٨٧٠ طنا من المساعدات الإنسانية إلى ميناء العريش البحري

الرسالة نت - غزة

أعلن وزير الداخلية التركي علي يارلي كايا أن السفينة الرابعة عشرة للإغاثة الإنسانية، التي تحمل اسم "سفينة الخير"، قد انطلقت من ميناء مرسين باتجاه قطاع غزة، محملة بـ871 طنا من المساعدات الإنسانية.
وأوضح الوزير أن السفينة تضم 10 آلاف و460 خيمة و14 ألفا و350 بطانية و20 وحدة مرافق متنقلة، و300 مولد كهربائي، إضافة إلى مواد إغاثية أخرى، بهدف تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في غزة.

وتضمنت المساعدات  كذلك مولدات الكهرباء وكبائن صحية متنقلة وخيام وبطاطين ومستلزمات إيواء في اطار العملية الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة ، وقد تسلم فريق من الهلال الأحمر المصري المساعدات التركية لإجراء الترتيبات اللازمة لإيصالها إلى القطاع
 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/300333

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مساعدات اغاثية سفينة تركية

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