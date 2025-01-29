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حماس: الأولوية في هذه المرحلة هي توفير مقومات الحياة الضرورية لشعبنا

د.عبد اللطيف القانوع
د.عبد اللطيف القانوع

الرسالة نت

أكد الدكتور عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في تصريح صحفي، أن سكان شمال قطاع غزة يعانون من كارثة إنسانية كبرى نتيجة الدمار الواسع الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وجيشه النازي مسؤولان عن هذه المأساة التي طالت المنازل والبنية التحتية.

وأوضح القانوع أن الوضع الإنساني في المنطقة الشمالية المنكوبة يتطلب تحركًا عاجلًا من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتسريع دخول المساعدات الإنسانية وإدخال خيام الإيواء والمساكن المؤقتة لسكان المنطقة. كما أشار إلى أن الجهود الحالية غير كافية لمواجهة حجم الدمار الكبير الذي تسببه هذه الممارسات الاحتلالية.

وشدد القانوع على أن الأولوية في هذه المرحلة هي توفير مقومات الحياة الضرورية لشعبنا الفلسطيني في غزة، مؤكدًا أن حركة حماس تواصل العمل مع الوسطاء والأشقاء لتوفير الدعم اللازم والإغاثة العاجلة للمتضررين.

الجدير بالذكر أن حركة حماس تتبنى سياسة الضغط على المجتمع الدولي لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لأهالي غزة في ظل هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة.

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