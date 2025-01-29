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الصحة: 63 شهيدًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة: 63 شهيدًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية
الصحة: 63 شهيدًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

الرسالة نت

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول 63 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم 59 شهيدًا تم انتشالهم من تحت الأنقاض، و2 شهيدين متأثرين بإصابتهما، بالإضافة إلى 2 شهيدين جدد. كما تم تسجيل 8 إصابات جديدة خلال نفس الفترة.

فيما يواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا تزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الدمار الكبير في البنية التحتية.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 47,417 شهيدًا و111,571 إصابة، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخ المنطقة.

وأهابت وزارة الصحة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر الرابط المرفق لضمان توثيق كافة المعلومات المتعلقة بالضحايا.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/300339

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#إبادة #طوفان_الأقصى #شهداء #طوفان_الأحرار

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