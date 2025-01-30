حماس تنعى شهداء مجزرة الاحتلال في طمون

قالت حركة حماس، مساء الأربعاء، إن عملية الاغتيال الجبانة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون جنوب طوباس، وجرائم الاحتلال الفاشي في الضفة الغربية لن تكسر مقاومتنا ولن ترهب شعبنا.

وأوضحت الحركة، في بيان، أن "جرائم الاحتلال الفاشي المتصاعدة في الضفة تأكيد على نهج الاحتلال الإجرامي بحق شعبنا، ومحاولة فاشلة لكسر مقاومتنا الباسلة وثني إرادة شعبنا الصامد على أرضه المتشبث بحقوقه".

وتابعت في بيانها "إننا إذ ننعى شهداء طمون الذين ارتقوا بعملية الاغتيال الجبانة، لنشيد بأبطال المقاومة في طوباس وطولكرم وجنين ومخيماتها وفي كافة محافظات الضفة المحتلة، الذين يواجهون الاحتلال وعدوانه بكل بأس واقتدار، ويربكون حساباته الأمنية بضرباتهم النوعية وتصديهم البطولي لاقتحاماته".

ودعت الحركة "جماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل للانخراط بكافة الوسائل في مقاومة الاحتلال وجنوده وميليشيات مستوطنيه، ومواصلة تدفيعه ثمن جرائمه، ورفع كلفة احتلاله لأرضنا ومقدساتنا".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، مساء الأربعاء، استشهاد 10 شبان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة طمون، جنوب شرق طوباس.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، بوصول 10 شهداء إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي جراء القصف الذي نفذه الاحتلال على بلدة طمون.