القانوع: استشهاد الأسرى دليل على وحشية الاحتلال

قال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن استشهاد الأسيرين محمد شريف العسلي وإبراهيم عدنان عاشور في سجون الاحتلال الإسرائيلي يُعتبر دليلًا جديدًا على وحشية الاحتلال وإمعانه في انتهاك أبسط الحقوق الإنسانية والقوانين الدولية.

وأوضح "القانوع" في تصريح له اليوم الخميس، أن استشهاد الأسيرين العسلي وعاشور يرفع عدد الأسرى الذين ارتقوا في سجون الاحتلال منذ بداية الحرب إلى 58 أسيرًا، مؤكدًا أن هذه الجريمة تعكس مدى سادية الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف القانوع أن جرائم الاحتلال تتطلب تحركًا عاجلًا من المنظمات الحقوقية والإنسانية لإنقاذ حياة الأسرى في سجون الاحتلال، محذرًا من استمرار سياسة التنكيل والتعذيب التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية تتعامل مع أسرى الاحتلال وفقًا للأعراف والقوانين الدولية وقيم الدين الإسلامي، بينما يواصل الاحتلال انتهاكاته التي تكشف عن طبيعته العنصرية والهمجية.

وطالب القانوع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال ووقف هذه الجرائم الوحشية، والعمل على حماية حياة الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون من ظروف قاسية داخل سجون الاحتلال.

يُذكر أن الأسيرين الفلسطينيين محمد شريف العسلي (35 عامًا) وإبراهيم عدنان عاشور (25 عامًا) استشهدا أمس الأربعاء في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد اعتقالهما من مستشفيين في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية.