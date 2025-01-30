وفد قيادي من حماس يلتقي وزير الخارجية الإيراني

التقى وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة.

وضم وفد الحركة كلاً من القادة: د. خليل الحية، و أ. حسام بدران، و أ. عزت الرشق، و د. باسم نعيم.

وأشاد درويش بالدور الإيراني الداعم لشعبنا الفلسطيني الساعي للحرية والاستقلال، مؤكدًا أن معركة طوفان الأقصى المباركة علامة فارقة في مسيرة شعبنا لدحر الاحتلال.

وأكد أن خطط وأحلام الاحتلال في اقتلاع شعبنا من أرضه عبر شن حرب الإبادة الإجرامية، وبكل الأشكال الأخرى، لم ولن تجدي نفعًا، وأن شعبنا متجذر في أرضه ومتمسك بحقوقه وقدسه وأقصاه.

واستعرض اللقاء آخر التطورات السياسية والميدانية ومجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، ومساعي الاحتلال لتأخير عملية إعادة الإعمار، وإغاثة أبناء شعبنا.

من جهته، أكد الوزير عراقجي استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم نضال الشعب الفلسطيني، ومقاومته الباسلة التي أكدت للعالم أكذوبة "جيش إسرائيل الذي لا يقهر"، واستطاعت أن تنفذ عملية بطولية نوعية في الميدان وتدير مفاوضات بندية عالية، والتي أدت لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى مشرفة.