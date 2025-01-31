استشهاد صياد برصاص الاحتلال في بحر النصيرات

استشهد صباح اليوم الجمعة صياد فلسطيني برصاص زوارق حربية إسرائيلية أثناء عمله قبالة ساحل بحر مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بشكل مكثف تجاه قوارب الصيد في المنطقة، ما أسفر عن استشهاد أحد الصيادين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منع الصيادين الفلسطينيين من دخول البحر، مستهدفًا كل من يحاول الصيد رغم سريان وقف إطلاق النار.

وخلال عدوانه الأخير على قطاع غزة، دمّر الاحتلال معظم مراكب الصيد الكبيرة والصغيرة، مما دفع الصيادين للمطالبة باستئناف أنشطتهم ودخول المواد الضرورية لإصلاح المراكب وصناعتها من جديد.