قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإفراج غدًا السبت، عن ثلاثة أسرى إسرائيليين، ضمن صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

وأوضح الناطق باسم القسام أبو عبيدة، أن الأسرى هم "عوفر كالدرون"، "كيث شمونسل سيغال"، و"ياردن بيباس".

وأمس الخميس، سلمت كتائب القسام الأسيرة المجندة الإسرائيلية "آغام بيرغر" للصليب الأحمر الدولي، من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما سلم مقاتلو القسام وسرايا القدس الأسيرين الإسرائيليين "أربيل يهود" و"غادي موزيس"، و5 محتجزين تايلنديين من أمام منزل القائد الشهيد يحيى السنوار في خان يونس جنوبي القطاع، في إطار الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى.

وضمن الدفعة الثالثة من الصفقة، أفرجت سلطات الاحتلال مساء أمس، عن 110 أسرى فلسطينيين، من بينهم 32 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و48 أسيرًا يقضون أحكامًا مختلفة، و30 أسيرًا من الأطفال.