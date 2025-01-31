الاحتلال يُجبر الفلسطينيين على إغلاق مكان استقبال المحرر زكريا الزبيدي في مدينة البيرة

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين على إغلاق مكان استقبال المحرر زكريا الزبيدي في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة. وكان من المقرر أن يشهد المكان استقبالًا شعبيًا حاشدًا للمحرر الزبيدي، أحد أبرز الأسرى المحررين، الذي أفرج عنه مؤخرًا.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال اقتحم المنطقة المحيطة بمكان الاستقبال وأغلقه بالقوة، كما فرض إجراءات مشددة على الطرق المؤدية إليه، مانعًا المواطنين من الوصول إلى الموقع. يأتي هذا ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في محاولة للحد من الأنشطة الشعبية والاحتفالات التي تعبر عن الدعم والتضامن مع الأسرى المحررين.

وكان المحرر الزبيدي قد قضى سنوات في سجون الاحتلال قبل أن يتم الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل للأسرى.