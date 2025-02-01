الضفة: حملة اقتحامات (إسرائيلية) ليلية بمناطق متفرقة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل وعمليات اعتقال وتحقيق ميداني.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قلقيلية، واعتقلت كلا من أمير أبو شارب، وقصي ووهيب وتوفيق مسكاوي من المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير خالد أبو الأمير، المقرر الإفراج عنه اليوم في بلدة بيتا جنوبي نابلس، وحذرت العائلة من إقامة أي احتفالات.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ماهر النمورة، بعد اقتحام منزله في بلدة دورا جنوبي المدينة.

كما ذكرت مصادر محلية باقتحام قوات إسرائيلية مخيم دير عمار للاجئين غربي رام الله، وشنها حملة اعتقالات، دون تفاصيل إضافية.

وارتفعت حصيلة حالات الاعتقال بالضفة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 14 ألفًا و 300، وفق نادي الأسير الفلسطيني.