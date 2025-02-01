رحبت بوقف النار.. كوسوفو تخصص 500 ألف يورو لدعم غزة

قررت الحكومة الكوسوفية تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 500 ألف يورو لصالح قطاع غزة.

وصادقت الحكومة بالإجماع خلال اجتماعها، الجمعة، على تخصيص موازنة لاستخدامها في المساعدات الإنسانية لغزة.

ورحب رئيس الوزراء ألبين كورتي باتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس و"إسرائيل".

وأشار إلى أن الحرب في غزة تسببت بخسائر وآلام كبيرة للشعب الفلسطيني.

وأضاف: "ستخصص جمهورية كوسوفو 500 ألف يورو بهدف دعم الشعب الفلسطيني في غزة".

ولفت كورتي إلى أن الفلسطينيين في غزة فقدوا أحباءهم وعادوا إلى مناطقهم ليجدوا بيوتهم وأحياءهم ومدنهم مدمرة.

وأكد على حاجة الفلسطينيين إلى مساعدة الدول الأخرى لإعادة الإعمار.

وفي 19 يناير، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس و"إسرائيل"، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر.

وبدعم أمريكي، ارتكبت "إسرائيل" بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود