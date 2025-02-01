الصحة: انتشال 24 شهيدًا في غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول 27 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 24 شهيدًا انتشلوا من تحت الأنقاض، و2 شهيدين توفيا متأثرين بإصابتهما، بالإضافة إلى شهيد جديد. كما تم تسجيل 8 إصابات جديدة.

وفي تصريح لها، أشارت الوزارة إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المستمر والصعوبة في الوصول إلى بعض المناطق.

وارتفع إجمالي حصيلة الشهداء إلى 47,487 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى 111,588 شخصًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

ودعت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودين إلى ضرورة استكمال بياناتهم وتسجيلها عبر الرابط المرفق، لتحديث السجلات الخاصة بهم.