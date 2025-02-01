إفراج الاحتلال عن 183 أسيرًا فلسطينيًا ضمن الدفعة الرابعة لصفقة التبادل

أفرجت قوات الاحتلال اليوم السبت عن 183 أسيرًا فلسطينيًا ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة. وقد وصلت حافلات تابعة للصليب الأحمر الدولي إلى مدينة رام الله، حيث كان في استقبال الأسرى المحررين حشود من أهاليهم والمئات من الفلسطينيين والصحافيين في الساحة المقابلة لمتحف محمود درويش.

تزامن الإفراج مع اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيتونيا غرب رام الله صباح اليوم، وهي خطوة اعتاد الاحتلال القيام بها قبيل الإفراج عن الأسرى في إطار صفقة التبادل. رغم التحذيرات الإسرائيلية لأهالي الأسرى، احتشد الفلسطينيون في قصر رام الله الثقافي حيث رفعوا الأعلام وهتفوا للغزة والمقاومة، في مشهد يعكس الفرح الجماعي بعودة الأحبة.

بين الأسرى المحررين، كان هناك 111 أسيرًا اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 18 من ذوي الأحكام المؤبدة و54 من أصحاب الأحكام العالية. وقد تم نقل عدد من الأسرى إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية الأولية، حيث بدا بعضهم في حالة صحية متردية وأجساد نحيلة نتيجة المعاملة القاسية في السجون.

وفي المقابل، أطلقت حركة حماس سراح ثلاثة محتجزين إسرائيليين في إطار نفس الصفقة، إذ سلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اثنين منهم في خانيونس، فيما سلمت الثالث في ميناء غزة، وسط حضور شعبي واسع وانتشار مكثف لعناصر القسام.

هذا الإفراج جاء بعد أيام من المحادثات والاتفاقات حول تبادل الأسرى، وهو يشكل خطوة إضافية في تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار التي طالما انتظرها الفلسطينيون.