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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
نداء إنساني عاجل بشأن غزة
01 فبراير 2025 . الساعة: 06:27 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/300435
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قطاع غزة
مساعدات غزة
جيش الاحتلال
شمال غزة
طوفان الأقصى
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