طوفان يصنع مجدًا طوفان يصنع مجدًا

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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: نداء إنساني عاجل بشأن غزة

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قطاع غزة مساعدات غزة جيش الاحتلال شمال غزة طوفان الأقصى إدخال المساعدات

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