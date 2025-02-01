تدهور صحة الأسرى المفرج عنهم يعكس انتهاكات إسرائيلية منهجية في السجون

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الحالة الصحية المتدهورة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل في إطار صفقة التبادل الأخيرة، تعكس الظروف القاسية التي مروا بها خلال فترة اعتقالهم.

وأشار المرصد إلى أن معظم الأسرى الذين تم الإفراج عنهم بدوا في حالة صحية حرجة، مع فقدانهم لعدة كيلوغرامات من وزنهم نتيجة ما يبدو أنه تجويع متعمد. كما احتاج العديد منهم إلى نقل فوري للمستشفيات لإجراء فحوصات طبية عاجلة عقب خروجهم من السجون الإسرائيلية.

وأكد المرصد أن هذه الأوضاع تكشف عن تحويل "إسرائيل" لسجونها إلى مراكز تعذيب منهجية، حيث طال التعذيب كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، سواء كانوا محكومين أو محتجزين قبل السابع من أكتوبر 2023. وتكشف الشهادات الموثقة من الأسرى المفرج عنهم عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، تجاوزت سوء ظروف الاحتجاز لتتحول إلى سياسة انتقامية من جانب إدارة السجون.

المرصد الأورومتوسطي حذر من أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والحقوق الإنسانية المكفولة للأسرى. وطالب المرصد جميع الدول والكيانات الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف الجرائم المنهجية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك القتل والتعذيب.

كما دعا المرصد إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم تعسفيًا، والسماح للمنظمات الدولية والمحلية المختصة بزيارة المعتقلين وتمكينهم من تعيين محامين. وناشد المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف جريمة الاختفاء القسري للأسرى الفلسطينيين، وكشف جميع معسكرات الاعتقال السرية والإفصاح عن أسماء المعتقلين.

وأخيرًا، طالب المرصد بضرورة دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم، وتقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة لإصدار مذكرات إلقاء قبض على المسؤولين عن هذه الانتهاكات وملاحقتهم قضائيًا.