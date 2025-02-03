ألبانيز: الإبادة الجماعية واضحة في ممارسات (إسرائيل) الإجرامية

قالت المقررة الأممية المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، إن "نية الإبادة الجماعية واضحة في الطريقة التي تستهدف فيها إسرائيل الفلسطينيين"، عبر الممارسات "الإجرامية" في الضفة الغربية.

ونوهت "ألبانيز" في تصريحات صحفية لها اليوم الأحد، عبر منصة "إكس"، إلى أن عمليات التدمير "توسعت لتشمل جميع الأراضي المحتلة وليس غزة فحسب". مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقفها.

وأكملت: "تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية إجرامية، إذ إنها توسّع نطاق الدمار ليشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابعت: "نية الإبادة الجماعية واضحة في الطريقة التي تستهدف بها إسرائيل الشعب الفلسطيني بأسره وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تدعي إسرائيل أنها مخصصة حصريا لتقرير المصير اليهودي".

وأردفت المقررة الأممية: "لقد حان الوقت، بل تأخر، للتدخل لوقف ذلك". لافتة النظر إلى أنها حذرت الجمعية العامة للأمم المتحدة من حدوث ذلك في تقريرها الأخير خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

وتُواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ 13 على التوالي، عدوانها العسكري على مدينة ومخيم جنين، بالإضافة لتوسيع العدوان، مؤخرًا، ليشمل محافظتي طولكرم وطوباس، تزامنًا مع عمليات هدم للمباني والمنشآت وتهجير المواطنين من منازلهم؛ لا سيما في جنين وطولكرم.