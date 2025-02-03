تشييع جثامين سبعة شهداء ارتقوا خلال العدوان على جنين

شيع عدد محدود من أهالي جنين صباح اليوم الاثنين، عدد من الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الواسع والمستمر لليوم الرابع عشر على جنين ومخيمها.

ونقلت طواقم الهلال الأحمر جثامين 7 شهداء من مستشفيي جنين الحكومي وابن سينا عبر مركبات الإسعاف إلى مقبرة الشهداء في جنين حيث جرى الصلاة على جثامينهم ومواراتهم الثرى.

وفرض الاحتلال قيوداً مشددة على مراسم التشييع، ولم يسمح سوى لأهالي الشهداء بالمشاركة في تشييع أبناءهم.

وقالت والدة الشهيد الفتى معتز أبو طبيخ 16 عاماً، إنه كان من المفترض أن يشيعوا أبنائهم يوم أمس الأحد، لكن الاحتلال تعمد تأجيل ذلك وماطل في السماح لهم بدفن أبنائهم.

وأكدت والدة الشهيد أبو طبيخ أن أهالي الشهداء أصروا على دفن أبنائهم في مقبرة الشهداء بجنين، رغم رفض الاحتلال.

ورافق عملية التشييع، تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية وتواجداً لعدد من آليات الاحتلال على مسافة قريب من المشيعين.

والشهداء الذين جرى تشييعهم اليوم، هم معتز أبو طبيخ، ورائد أبو السباع ، وأمين صلاحات، وخليل السعدي، وحسين ابو الهيجاء، ووليد لحلوح، وعبد جواد الغول.

ومنذ بدء العدوان على جنين قبل 14 يوماً، استشهد 26 مواطناً أحدهم برصاص أجهزة أمن السلطة.

كما فجرت قوات الاحتلال في مخيم جنين بشكل متزامن قرابة 20 بناية في الجهة الشرقية من مخيم جنين، بعد تفخيخها، ما ألحق أضرارا في بعض أقسام مستشفى جنين الحكومي، دون أن تسجل إصابات.

ويواصل الاحتلال دفع تعزيزات الى مدينة مخيم جنين من حاجز الجلمة العسكري، في حين تستمر جرافاته بتدمير منازل في حارة الدمج.