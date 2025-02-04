حماس: الاحتلال يواصل مرواغته في تنفيذ المسار الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار

قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل مرواغته في تنفيذ المسار الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، متعمدًا تأخير وإعاقة دخول المتطلبات الأساسية الأكثر إلحاحًا، مثل الخيام والبيوت الجاهزة، والوقود والمعدات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض.

وأضاف قاسم أن ما تم تنفيذه من جوانب إنسانية حتى الآن أقل بكثير من الحد الأدنى المتفق عليه، مما يدل على عدم التزام الاحتلال بشكل واضح في الجانب الإغاثي والإنساني. وأوضح أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلف دمارًا هائلًا، خصوصًا في شمال القطاع، حيث أعدم الاحتلال كل مظاهر الحياة من تدمير شبه شامل للمنازل، المستشفيات، آبار المياه، والمدارس، ما يجعل الإغاثة أمرًا حيويًا في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا قاسم الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، وخاصة الأشقاء في مصر وقطر، إلى التدخل لمعالجة الخلل في تطبيق البرتوكول الإنساني في الاتفاق وضمان وصول المساعدات إلى المتضررين.