73 مستوطناً و84 طالباً يهودياً و24 شرطياً إسرائيلياً يقتحمون الأقصى صباح اليوم

اقتحم صباح اليوم، 73 مستوطناً و84 طالباً يهودياً و24 شرطياً إسرائيلياً ساحات المسجد الأقصى في القدس، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال. وتواصل سلطات الاحتلال السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بشكل يومي، في محاولة لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة.

وكانت مجموعات المستوطنين قد تجولت في باحات الأقصى تحت حراسة مشددة، فيما أُغلقت بعض الأبواب المؤدية إلى المسجد لتقييد حركة الفلسطينيين في المكان. هذه الاقتحامات تأتي في وقت حساس من التوترات المتصاعدة في القدس والضفة الغربية، وسط استنكار واسع من قبل الفلسطينيين والمجتمع الدولي.