استهجان عالمي لخطة ترامب.. رفض دولي واسع لمخطط تهجير الفلسطينيين

تتوالى ردود الفعل الدولية الرافضة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن السيطرة الأمريكية على غزة، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، اليوم الأربعاء، إذ انتفضت دول العالم لرفض هذه التصريحات وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية.

وأثارت تصريحات ترامب ومزاعمه حول تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، استهجانًا عربيًا وعالميًا، لا سيما وأن هذه التصريحات تتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومع المُثل والمبادئ المزعومة التي تنادي بها الولايات المتحدة الأمريكية.

فرنسا

أعربت فرنسا عن رفضها مقترح الرئيس الأمريكي بشأن غزة، وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم، أن مستقبل غزة يجب ألا يكون في إطار سيطرة دولة ثالثة، بل في إطار دولة مستقبلية تحت رعاية السلطة الفلسطينية.

وقال البيان الفرنسي، إن التهجير القسري لسكان غزة سيكون انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، مضيفًا أن باريس ستواصل معارضة الاستيطان المخالف للقانون الدولي وأي رغبة في ضم الضفة الغربية بشكل أحادي.

بريطانيا

أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، عن رفض بلاده مقترح ترامب بشأن السيطرة على غزة، وتهجير الفلسطينيين منها، قائلًا: "علينا ضمان مستقبل الفلسطينيين في وطنهم"، مضيفًا "أننا نريد أن نرى الفلسطينيين يزدهرون في غزة والضفة الغربية".

ألمانيا

رفضت ألمانيا تصريحات ا ترامب بطرد الفلسطينيين من قطاع غزة نحو مصر والأردن اللذين رفضا بدورهما التصريحات أو أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، كما اعتبرت إيطاليا أن تصريحاته "دون خطة محددة".

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن برلين تتفق مع وجهة نظر الاتحاد الأوروبي وشركائها العرب والأمم المتحدة بأن الشعب الفلسطيني ينبغي ألا يطرد من غزة.

وأضافت الوزارة أن برلين ترى أنه ينبغي عدم احتلال غزة بشكل دائم ولا إعادة احتلالها من قبل إسرائيل.

أستراليا

وفي أستراليا، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، اليوم، إن حكومته تؤيد حل الدولتين بالشرق الأوسط، في أعقاب إعلان ترامب المفاجئ عزمه تولي السيطرة على قطاع غزة.

وأضاف ألبانيز في مؤتمر صحفي: "موقف أستراليا هذا الصباح هو نفسه ما كان في العام الماضي، والحكومة الأسترالية تؤيد حل الدولتين".

الصين

نددت الصين، اليوم -بلهجة شديدة- بتصريحات ترامب حول ما وصفه بـ"النقل القسري" للفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أنها تتعارض مع المبادئ الدولية الراسخة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي، أن موقف بلاده ثابت في دعم الحكم الفلسطيني على أراضيه، مشددًا على أن "غزة يجب أن تبقى تحت الحكم الفلسطيني، وأن أي محاولة لفرض تهجير قسري على سكانها مرفوضة تمامًا".

روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن أطروحات تهجير الفلسطينيين من غزة تعبير عن ثقافة إلغاء قرارات مجلس الأمن.

وفي تعليقه على اقتراح ترامب تهجير أهالي قطاع غزة إلى عدد من الدول العربية، أشار "لافروف" خلال لقاء مع السفراء الأجانب في موسكو، اليوم، إلى أن سبب مثل هذه الاقتراحات يعود إلى ثقافة الإلغاء فيما يتعلق بالشرق الأوسط.

وأضاف: "ثقافة الإلغاء واضحة، والإلغاء واضح جدًا في ما يتعلق بالشرق الأوسط، تؤكد قرارات مجلس الأمن ضرورة وجود أساس لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، بينما يقول ترامب إنه يجب تهجير الفلسطينيين (مليون ونصف مليون نسمة) إلى مصر والأردن".

وفي وقت سابق، قال ترامب، إنه من الممكن تهجير أهالي قطاع غزة إلى عدد من الدول العربية، سواء بشكل مؤقت أو على المدى الطويل.

وكالات