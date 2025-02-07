المقاومة الفلسطينية تفجر عبوة ناسفة بآليات الاحتلال في جنين

تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لعدوان قوات الاحتلال على مدينة جنين، والمستمر منذ سبعة عشر يوماً.

وتمكن مقاومون خلال اليوم، من استهداف قوات وآليات الاحتلال بأربع عبوات ناسفة في أماكن متفرقة من جنين.

وأطلق مقاومون النار مساء اليوم، تجاه آليات الاحتلال، واستهدفوها بعبوتين ناسفتين خلال الاقتحام المستمر لبلدة يعبد جنوب غرب جنين.

كما فجر مقاومون عبوة ناسفة بآليات الاحتلال التي اقتحمت بلدة برقين غربي جنين.

وسبق أن فجر مقاومون عبوة ناسفة بجرافة عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين.

تزامن ذلك، مع دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية من حاجز الجلمة شمال شرق جنين.

كما أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال، خلال اقتحام السيلة الحارثية في جنين.

وخلال اقتحام بلدة برقين غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال تعتقل شابين بعد مداهمة منزليهما، أحدهما المطارد أشرف القيسي، بالإضافة لوالد المطارد عماد شلاميش.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في منطقة جبل برقين، وحاصرت عدداً من منازل المواطنين.

ومنذ بداية العدوان على جنين، استشهد 26 مواطناً أحدهم برصاص أجهزة أمن السلطة التي اعتقلت عدداً كبيراً من المطاردين للاحتلال.

وخلف العدوان الإسرائيلي دماراً كبيراً في مخيم جنين طال أكثر من 100 منزل، وتهجير سكانه.