حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار ونطالب بتطبيق البروتوكول الإنساني

أكد الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أن الحركة ملتزمة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بهدف تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني، خاصة فيما يتعلق بتوفير الإيواء والخيام، ومعدات رفع الأنقاض، والوقود ومتطلبات الترميم.

وفي تصريحات صحفية، طالب القانوع الوسطاء الدوليين بمضاعفة جهودهم للضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في البروتوكول الإنساني. كما أثنى على مواقف الدول التي رفضت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الموقف الفلسطيني موحد في مواجهة هذا المشروع.

وأضاف القانوع أن الموقف الفلسطيني مدعوم بمواقف عربية وإسلامية وعالمية، ويقف ضد المخططات الإسرائيلية التي يسعى كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترامب لتطبيقها، والتي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.