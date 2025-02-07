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المحكمة الجنائية الدولية تندد بقرار ترامب فرض عقوبات على موظفيها

محكمة الجنايات
محكمة الجنايات

الرسالة نت

نددت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على موظفيها، وذلك على خلفية إصدارها مذكرة اعتقال في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وكان ترامب قد أعلن يوم الخميس عن فرض عقوبات اقتصادية وحظر سفر على الأفراد المشاركين في التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية ضد مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل إسرائيل. ويُذكر أن هذا القرار ليس الأول من نوعه، حيث سبق أن اتخذ ترامب قرارًا مماثلًا خلال فترة رئاسته الأولى.

وفي ردها على القرار، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه العقوبات من شأنها تقويض عملها القضائي وتعطيل جهودها لتحقيق العدالة. ودعت المحكمة الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة إلى "الوقوف متحدين" لدعم العدالة وحماية حقوق الإنسان.

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#احتلال #نتنياهو #ترامب #عقوبات #محكمة #دنائية

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