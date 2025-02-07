المقاومة الفلسطينية تنفذ 19 عملية في الضفة الغربية ضمن معركة (طوفان الأقصى)

استمرت عمليات المقاومة في الضفة الغربية على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث سجلت 19 عملية مقاومة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين في إطار معركة "طوفان الأقصى".

ووفقًا لمركز معلومات فلسطين "معطي"، تم توثيق وقوع اشتباكين مسلحين وتفجير ثلاث عبوات ناسفة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. كما تصدى الشباب الثائر لهجمات المستوطنين، مما أسفر عن أضرار للمستوطنين والمركبات التابعة لهم.

واشتعلت المواجهات في 12 نقطة متفرقة من الضفة الغربية، شملت بلدة طمون جنوب طوباس، والنبي صالح في رام الله، وبلدة يعبد في جنين، وطولكرم ومخيمها، وعزون شرق قلقيلية، وبلدات تل وعوريف في نابلس، وتقوع في بيت لحم، ومخيم الفوار في الخليل.

وفي عمليات نوعية، نفذ مقاتلو المقاومة عدة هجمات، بما في ذلك إطلاق النار على قوات الاحتلال وتفجير عبوتين ناسفتين أثناء اقتحام بلدة يعبد، وتفجير عبوة ناسفة أخرى خلال اقتحام السيلة الحارثية. كما استهدف المقاومون قوات الاحتلال بالقرب من مقر المقاطعة في طولكرم، وتصدى للمستوطنين في عدة مواقع بإلقاء الحجارة على مركباتهم، مما ألحق أضرارًا بمركبة قرب بلدة تقوع في بيت لحم.

وتستمر عمليات المقاومة في الضفة الغربية، مما يعكس تصاعد التحدي والتمسك بالمقاومة في مواجهة الاحتلال.