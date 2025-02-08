كتائب القسام وسرايا القدس توقعان قوة من الاحتلال بكمين محكم في طولكرم

تمكنت المقاومة الفلسطينية من إيقاع قوة من جيش الاحتلال بكمين محكم في بين الحيين الجنوبي والشرقي لمدينة طولكرم.

وقالت سرايا القدس، إنه وبعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتها القتالية أكدوا تمكنهم برفقة كتائب القسام وشباب الثأر والتحرير في تمام الساعة 12:20 بعد منتصف الليلة من إيقاع قوة مشاة إسرائيلية قوامها 20 جندياً بالقرب من بناية يتخذها الاحتلال ثكنة عسكرية بكمين محكم.

وأوضح أن المقاومين أمطروا القوة الإسرائيلية بزخات كثيفة من الرصاص المباشر من المسافة صفر محققين إصابات مؤكدة.

وقالت إن العملية جاءت وفاء لروح الشهيد الطفل صدام رجب من بلدة كفر اللبد بطولكرم، الذي قتله جنود الاحتلال بدم بارد.

وكانت كتائب القسام، أعلنت عن تمكن مقاتليها برفقة سرايا القدس وشباب الثأر والتحرير من استهداف قوة مشاة صهيونية بالرصاص في محيط مخيم طولكرم عصر يوم أمس.

ويواصل الاحتلال عدوانه على طولكرم ومخيمها لليوم الرابع عشر على التوالي، وسط عمليات تفتيش وتخريب لمنازل الاهالي، مع استمرار العمليات العسكرية والتدمير الممنهج للبنية التحتية والمنازل.

واستولت قوات الاحتلال على منازل في طولكرم وحولتها إلى ثكنات عسكرية، مع استمرار تدفق مزيد من التعزيزات إلى المدينة.