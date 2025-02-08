حماس: مشاهد التسليم تؤكد أن يد المقاومة ستبقى العليا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن مشاهد عملية التسليم، ورسائل المقاومة حول اليوم التالي، تؤكد أن يد شعبنا ومقاومته ستبقى العليا، وأن اليوم التالي هو يومٌ فلسطينيٌّ بامتياز، يقربنا أكثر من العودة والحرية وتقرير المصير.

وأفرجت كتائب القسام في غزة اليوم عن ثلاثة من الاسرى الاسرائيليين لديها، مقابل تحرير دفعة جديدة من أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، ضمن إطار صفقة طوفان الأقصى.

وقالت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت" أن شعار "نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي" تأكيد على أنه يوم فلسطيني خالص، وقد بدأ منذ توقيع اتفاق وقف العدوان، المعمّد بدماء وتضحيات شعبنا ومقاومتنا.

واعتبرت أن الشعب الفلسطيني يؤكد بالتفافه العظيم حول المقاومة وتحدي الاحتلال، رفضه لكل مشاريع ترامب بالتهجير والاحتلال، وعزمه الراسخ على إفشالها.

وشددت حماس على أن "النصر المطلق" الذي بحث عنه نتنياهو وجيشه طيلة 471 يوماً أوهامٌ تحَطَّمت على أرض غزَّة العزَّة للأبد.

ونوهت حماس إلى التزام المقاومة بالقيم الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الأسرى، والتي بذلت جهدًا كبيرًا للحفاظ على حياتهم رغم القصف الاسرائيلي ومحاولات نتنياهو استهدافهم وتصفيتهم.