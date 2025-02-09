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إعلام عبري:الاحتلال يبدأ بالانسحاب من محور نتساريم تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار

الاحتلال يبدأ بالانسحاب من محور نتساريم تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار
الاحتلال يبدأ بالانسحاب من محور نتساريم تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار

الرسالة نت

قالت القناة 12 العبرية مساء السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب النهائي من محور نتساريم، الذي يفصل شمالي قطاع غزة عن جنوبه، وذلك تنفيذًا لاتفاقية وقف إطلاق النار.

وذكر المراسل العسكري للموقع العبري "والا"، أمير بوخبوط، أن الجيش تلقى تعليمات بإخلاء المحور الليلة. ونشر المراسل مقطع فيديو يظهر حديثًا لأحد الضباط عبر اللاسلكي يطالب فيه الجنود بالانسحاب من منطقة نتساريم.

حتى اللحظة، لم يصدر أي بيان رسمي من جيش الاحتلال أو تصريحات من المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن الانسحاب من المحور.

وكانت قوات الاحتلال قد فصلت محافظتي غزة والشمال عن محافظات الوسط والجنوب في القطاع بداية نوفمبر 2023، مما أجبر أكثر من نصف مليون مواطن على النزوح باتجاه المناطق التي زعمت أنها "إنسانية" جنوبي القطاع، إلا أن الاحتلال استمر في ملاحقتهم.

وكانت القوات قد انسحبت من معظم مناطق المحور (من البحر غربًا حتى شارع صلاح الدين شرقًا) في 27 يناير 2024، وذلك تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مما سمح للعديد من النازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/300602

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