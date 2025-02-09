حركة حماس: انسحاب الاحتلال من محور نتساريم انتصار لشعبنا وتأكيد على فشل العدوان

أكدت حركة حماس في بيان لها أن انسحاب جيش الاحتلال الصهيوني من محور نتساريم يعد انتصارًا لإرادة الشعب الفلسطيني، وتوجًا لصمود وبطولات المقاومة الباسلة. وأشارت الحركة إلى أن هذا الانسحاب يعد تأكيدًا على فشل أهداف العدوان الإسرائيلي الإرهابي على قطاع غزة.

وأضافت الحركة أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أسقط، من خلال صموده وثباته على أرضه وتضحيات أبنائه في المقاومة، وعلى رأسها كتائب القسام، محاولات الاحتلال للسيطرة العسكرية على القطاع وتقسيمه. كما نوهت إلى فشل محاولات الاحتلال فرض أمر واقع عبر عمليات الإبادة والتجويع والتدمير الممنهج.

وأكدت حماس أن إتمام هذا الانسحاب اليوم، وفرض إعادة ربط وسط القطاع بشماله، واستمرار عودة النازحين إلى مناطقهم في شمال قطاع غزة، إلى جانب المضي في عمليات تبادل الأسرى وتحرير أسرى الحركة من سجون الاحتلال، يُعد دليلًا على تصميم حماس على التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية على أرضه، وعزمها على إفشال مخططات تهجيره، واستمرار النضال من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.