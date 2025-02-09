المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في مخيم نور شمس

اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطوكرم، شمال الضفة الغربية.

وتصدت المقاومة لاقتحام قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة في عدة محاور داخل المخيم.

وأعلنت فصائل المقاومة عن إحباطها تسلل قوة مشاة راجلة خلال محاولتها التمركز داخل منزل في محور المنشية بمخيم نور شمس، وإيقاع القوة بحقل من النيران.

وصعّدت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعد اقتحامه فجر اليوم، تزامنًا مع العدوان المتواصل على المدينة ومخيمها.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المخيم، وفرضت عليه حصارًا مشددًا من جميع جهاته ومداخله، ونشرت جنود المشاة الذين نفذوا عمليات دهم وتفتيش واسعة لمنازل المواطنين داخله وفي محيطه، وطردت سكانها وحولتها إلى ثكنات عسكرية، وتحديدًا في حارات جبل النصر، والصالحين، والمنشية.

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان بعد مداهمة المنازل في حارة المدارس، واقتادتهم إلى جهة مجهولة بعد تقييدهم، فيما أخضعت آخرين للتحقيق الميداني، كما استخدمت بعضهم دروعًا بشرية.

وجرفت جرافات الاحتلال شوارع المخيم، وتحديدًا شارع نابلس المحاذي لمداخله، ومحيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة، وشارع حارة المنشية، وحارة القلنسوة، ودمّرت البنية التحتية فيها، بما في ذلك خطوط المياه في حارة جبل النصر.

كما استهدفت قوات الاحتلال المحلات التجارية والمنازل في تلك المناطق، وأحرقت منزلًا على الشارع الرئيسي للمخيم.

واستُشهدت صباح اليوم المواطنة سندس جمال محمد شلبي (23 عامًا) وجنينها، إذ كانت حاملًا في شهرها الثامن، فيما أصيب زوجها بجروح حرجة في الرأس.

كما استُشهدت المواطنة رهف فؤاد عبد الله الأشقر (21 عامًا)، وأصيب والدها بعيار ناري في الفخذ أثناء وجودهما في المنزل.