مخيم جنين يواجه أزمة إنسانية حادة جراء العدوان الإسرائيلي: 49 شهيدًا ونزوح 20 ألف فلسطيني

أفادت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على الضفة الغربية، ما أسفر عن ارتقاء 49 شهيدًا منذ بداية العملية العسكرية. وأوضحت اللجنة في بيانها يوم الاثنين، أن مدينة جنين ومخيمها شهدتا مقتل 25 شهيدًا، بينما اضطرت العمليات العسكرية المستمرة نحو 3200 عائلة فلسطينية، أي ما يعادل 20 ألف شخص، للنزوح من المخيم.

وأشارت اللجنة إلى أن المخيم يعاني من انقطاع كامل للمياه والكهرباء، بالإضافة إلى نقص حاد في المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للأطفال، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية. كما توقفت الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية بسبب انقطاع الموارد، في وقت يعاني فيه 35% من سكان مدينة جنين من نقص المياه.

كما لفتت اللجنة إلى أن عمليات التدمير في المخيم شملت تدمير كلي أو جزئي لنحو 150-180 منزلًا ومنشأة، مما يفاقم معاناة السكان. في الوقت ذاته، تواجه أربعة مستشفيات في المنطقة أزمة حادة بسبب نقص المياه، ما يهدد قدرة المؤسسات الصحية على تقديم الخدمات الطبية.

على صعيد آخر، بلغ عدد المعتقلين والمحتجزين في مدينة جنين ومخيمها حوالي 120 شخصًا، بالإضافة إلى تعرض عشرات المواطنين للمداهمات والتحقيق الميداني من قبل قوات الاحتلال.