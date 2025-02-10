قوات الاحتلال تجبر 200 عائلة على النزوح من مخيم الفارعة تحت تهديد السلاح

أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت نحو 200 عائلة على النزوح من منازلها في مخيم الفارعة شمال الضفة الغربية، في محافظة طولكرم، تحت تهديد السلاح. وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية فرضت على العائلات المغادرة منازلها في ظروف قسرية، مما يزيد من معاناة السكان في المخيم.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة التهجير القسري التي تشهدها المنطقة، حيث يعاني السكان من أجواء من التوتر والخوف، وسط عمليات مداهمات مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي. وتسببت هذه العمليات في تدمير الممتلكات وخلق ظروف قاسية أدت إلى زيادة الضغط على العائلات التي اضطرت لمغادرة منازلها.