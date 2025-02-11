القنصلية الفرنسية تُدين إغلاق المكتبة العلمية بالقدس

أدانت القنصلية الفرنسية، اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمكتبة العلمية في شارع صلاح الدين بمدينة القدس، وتسليم قرار بإغلاقها واعتقال مديريها أحمد ومحمود منى.

وقالت "القنصلية" في تصريح لها على منصة "إكس" أن "هذه الهجمات على مكتبة ومؤسسة ثقافية مرموقة في القدس؛ تشكل انتهاكاً صارخا لحرية التعبير والقيم الديمقراطية الأساسية.

وأمس الإثنين، استولت قوات الاحتلال على مجموعة كتب، واعتقلت شقيقين خلال مداهمتها "المكتبة العلمية" في شارع صلاح الدين بمدينة القدس.

واعتقلت قوات الاحتلال مالِكَي المكتبة الشقيقان محمود وأحمد منى خلال مداهمتها؛ بذريعة "الإخلال بالنظام العام وبيع كتب تحريضية"، كما استولت على الكتب التي تتعلق بفلسطين.

يُذكر أن قوات الاحتلال أغلقت قبل أسبوع مكتبة القدس" في سوق خان الزيت في البلدة القديمة بالقدس، واعتقلت مالكها هشام العكرماوي، بالحجة نفسها وهي بيع كتب تصفها بـ"التحريضية".