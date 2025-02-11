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^200 مثال: غزة العزة

نواب بالكنيست يتهمون نتنياهو بمحاولة إفشال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

نواب بالكنيست يتهمون نتنياهو بمحاولة إفشال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
نواب بالكنيست يتهمون نتنياهو بمحاولة إفشال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الرسالة نت

اتهم عدد من نواب (الكنيست الإسرائيلي) رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتخلي عن أسرى الاحتلال لدى حركة حماس، ومحاولة إفشال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأشار النواب إلى أن تصرفات نتنياهو تؤثر سلبًا على الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء التصعيد في القطاع.

وفي تطور لاحق، قام رئيس الكنيست، أمير أوحانا، بطرد النواب الذين قاطعوا كلمة نتنياهو خلال الجلسة. كما فشل الكنيست في التصويت على مقترح بحجب الثقة عن حكومة نتنياهو.

وفي وقت لاحق، تظاهر محتجون في وسط تل أبيب الليلة الماضية، وأضرموا النار قرب مقر ما تسمى وزارة الدفاع الإسرائيلية، رافعين شعارات تطالب نتنياهو بإتمام مراحل اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس. ورافق هذه المظاهرات جدل واسع وتشكيك في موقفه تجاه استكمال المفاوضات المتعلقة بالأسرى.

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