حماس: الاستيطان وسلب أراضي الضفة لن يغير من يقيننا بأنه احتلال مؤقت

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” محمود مرداوي، أن ما تشهده الغربية من تغول استيطاني وسلب آلاف الدونمات وبشكل متسارع يعبر عن عقلية الاحتلال المجرم القائم على إبادة كل ما هو فلسطيني من بشر وشجر وتراب.

وقال مرداوي اليوم الثلاثاء: “إن كل ما يرتكبه الاحتلال من جرائم في الضفة الغربية وكامل الأرض الفلسطينية، لن يغير من يقيننا بأنه كيان مؤقت وسيزول بقوة وإصرار الشعب الفلسطيني على استرداد أرضه وحقوقه”.

وشدد على أن استمرار عمليات المقاومة بالضفة الغربية مرتبط بحق أصيل للشعب الفلسطيني، وأن كل عمليات القتل والترهيب والإبادة لا يمكن أن تردع هذا الشعب المنغرس بأهدافه.

وأوضح أن كل محاولات التشويش والترهيب والتثبيط لن تحول دون أن يرد الشعب على كل الاعتداءات وأن يذيق العدو من صنوف الأعمال الفدائية.

وأشار مرداوي إلى أن الشعب الفلسطيني ومقاومته يشكلان درعًا حصينًا لحقوقهم وأهدافهم، مؤكدا أن المقاومة مستمرة ومتصاعدة حتى تحقيق أهدافها.