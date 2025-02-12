الاحتلال يشن حملة دهم واعتقال واسعة في مخيم العروب شمال الخليل

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقال واسعة في مخيم العروب شمال مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال مكونة من عشرات الجنود، اقتحمت المخيم في ساعة مبكرة من الفجر ودهمت منازل المواطنين وسط عمليات اعتقال وتنكيل واسعة.

وفي حصيلة أولية، أفاد أهالي المخيم باعتقال أكثر من ٢٥ مواطنا وجرى اقتيادهم للتحقيق في ظروف قاسية وبينهم أسرى محررون.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المركز الصحي التابع للأونروا في مخيم العروب وحولته لثكنة عسكرية بعد أن دمرت بعض محتوياته.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال، استخدمت المركز التابع للأونروا لمركز توقيف وتحقيق مع عشرات المواطنين الذين اعتقلوا من المخيم.

ونظرا للظروف الراهنة، الله أعلن في مخيم العروب عن تعليق الدوام في المؤسسات والمدارس حتى انسحاب الاحتلال.

ويشهد مخيم العروب اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، ومواجهات مع الشباب الثائر في المخيم.