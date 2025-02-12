استشهاد شاب في اشتباك مسلح مع الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم

أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الشاب خالد مصطفى عامر من بلدة علار بعد خوضه اشتباكًا مسلحًا مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

من جانب آخر، أعلنت القناة 13 العبرية إصابة جندي من وحدة "ماغلان" التابعة لجيش الاحتلال في الاشتباك الذي وقع في المخيم.

في سياق متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عمليات اقتحام ومداهمات شملت حصارًا لمنازل في عدة مناطق بالضفة الغربية، ضمن عدوانها المستمر. كما أغلقت قوات الاحتلال عدة مداخل رئيسية لمدينة طوباس بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

وتجددت اقتحامات قوات الاحتلال لمخيم الفارعة جنوب طوباس، حيث نفذت عمليات تفتيش واسعة للبحث عن مطلوبين وفق مزاعم الاحتلال.

وفي خطوة أخرى،اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم، مطالبة السكان بإخلاء المخيم فورًا.