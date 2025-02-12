المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا يدعو للإبلاغ عن المفقودين في غزة

دعا المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا عائلات المفقودين في قطاع غزة إلى الإبلاغ الفوري عن أحبائهم الذين انقطع التواصل معهم خلال العدوان الإسرائيلي.

وأشار المركز إلى أن الهدف من هذه الدعوة هو توثيق حالات الاختفاء القسري وتعزيز جهود البحث للكشف عن مصير المفقودين، ودعم الجهود القانونية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وطلب المركز من الأهالي تقديم المعلومات عبر الرابط المخصص للإبلاغ عن المفقودين:http://https://bit.ly/40Ssn7F، مع التأكيد على أهمية دقة المعلومات لضمان استجابة فعالة.

وفي هذا السياق، أعلن المركز عن توافر الباحث الرئيسي في المركز، غازي المجدلاوي، للتواصل والاستفسار عبر هاتف

رقم +972 594050717، مؤكدًا أن مساهمة المواطنين في تقديم المعلومات قد تُحدث فارقًا في إنقاذ الأرواح وكشف الحقيقة.