النونو: جولة دبلوماسية لحماس لبحث وقف إطلاق النار ورفض التهجير

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، طاهر النونو، إن قيادة الحركة زارت قطر ومصر وتركيا وإيران، والتقت مسؤولين لبحث وقف إطلاق النار، ورفض التهجير، والتحذير من تصاعد العدوان في الضفة، وضمان الإغاثة العاجلة لغزة.

وأكد "النونو" في تصريحاتٍ متلفزة ، مساء اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول كسب الوقت ولم يبدأ مفاوضات المرحلة الثانية حتى الآن، محملًا إياه مسؤولية أي تأخير في تنفيذ الاتفاق.

وأضاف "النونو" أن حماس أبلغت الوسطاء بوضوح بضرورة التزام الاحتلال بتعهداته، ورفضت أي مماطلة إسرائيلية في التنفيذ.

وأوضح أن اللجان المختصة تتابع تنفيذ الاتفاق في القاهرة، مشيرًا إلى أن الجزء الإنساني من الاتفاق يرتبط بملف الأسرى ووقف إطلاق النار الدائم، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

وشدد "النونو" أن دور الوسطاء يكمن في تذليل العقبات أمام الاتفاق، مؤكدًا أن قيادة الحركة تواصل التشاور والاستعداد للمرحلة المقبلة من خلال لقاءات واتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف الفاعلة في المنطقة.

ومساء الاثنين الماضي، أعلن الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، إن قيادة المقاومة قررت تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم 15 فبراير/شباط حتى إشعار آخر، ردا على خروقات عديدة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبدورها، قالت حركة "حماس"، على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، إن الحركة جاهزةٌ لاستئناف تبادل الأسرى، إذا سلم الاحتلال الإسرائيلي استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق.