أونروا: الاحتلال استخدم مركزًا صحيًا تابعًا لنا بمخيم العروب كمكان احتجاز

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن القوات الإسرائيلية استخدمت يوم 12 فبراير الماضي، مركزاً صحياً تابعًا لنا بمخيم العروب شمال الخليل كمكان احتجاز.

وأضافت الأونروا في تصريحات صحفية، يوم الجمعة، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المركز الصحي واستخدمته لاحتجاز الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم بمخيم العروب.

وشددت الأونروا على أن ما قامت به القوات الإسرائيلية تطور جديد في تجاهل صارخ لحرمة مرافق الأمم المتحدة.

وتابعت أن "جميع مباني الأمم المتحدة محمية ولا يجوز انتهاك حرمتها بموجب القانون الدولي".

يشار إلى أن هذا الأمر يتبع نمطًا من عمليات الاقتحام القسري لمنشآت الأونروا في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.