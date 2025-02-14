الطيراوي: مرسوم عباس بشأن رواتب الشهداء والأسرى لم يعرض علينا

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، توفيق الطيراوي، أن مرسوم رئيس السلطة محمود عباس بشأن وقف رواتب الشهداء والأسرى والجرحى لم يُعرض على اللجنة المركزية لحركة فتح.

وقال الطيراوي في تعليقه على المرسوم: "هذا مرسوم حكومي، ولم يُعرض على مركزية فتح، ويجب عرضه على الهيئات القيادية لدراسته وإعطاء الرأي النهائي فيه".

جاءت تصريحات الطيراوي بعد أيام من كشف مصادر صحفية فلسطينية أن صاحب اقتراح وقف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى وتحويلها إلى مساعدات اجتماعية خاضعة لمعايير المسح الاجتماعي هو "أحمد مجدلاني"، الذي يُعتبر من الشخصيات المقربة من رئيس السلطة محمود عباس ويشغل منصبًا بارزًا في السلطة الفلسطينية.

وكان مجدلاني، الذي يُعد "عديل الرئيس"، قد قدّم هذا المقترح لعباس قبل عدة أسابيع، في ظل الضغوط الإسرائيلية على السلطة لوقف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى، ما أثار تساؤلات حول دوافع مجدلاني لتقديم القرار الذي قد يُنظر إليه كتمرير للضغوط الإسرائيلية داخل أروقة السلطة الفلسطينية.

موقع الشاهد