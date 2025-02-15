منصة تبادل الأسرى بخانيونس: رسائل التحدي والصمود 

في مشهد يعكس أبعادًا سياسية وعسكرية عميقة، ظهرت منصة تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، محاطة بلافتات تحمل دلالات واضحة على تمسك المقاومة بخيار المواجهة واستمرار المعركة على مختلف الجبهات.

احتلت اللافتة المركزية خلف المنصة مساحة بارزة، حيث ظهرت صورة للمسجد الأقصى مع مجموعة من المقاتلين يرفعون أعلامًا فلسطينية وعربية، تتوسطها عبارة: "نحن الجنود.. يا قدس فاشهدي"، مكتوبة بالعربية والعبرية والإنجليزية. هذه العبارة تؤكد على البعد القومي والديني للصراع، وتبعث برسالة واضحة بأن المقاومة ترى نفسها جزءًا من معركة القدس المستمرة.

وعلى الجانب الأيسر، برزت لافتة تحمل عبارة: "لا هجرة إلا إلى القدس"، مصحوبة بصورة لمقاتل يراقب المدينة المقدسة من خلف فتحة في جدار مدمر، في إشارة إلى حتمية المواجهة واستمرار النضال من أجل تحريرها.

كما تحمل اللافتة إشارة إلى القائد الوطني الكبير الشهيد يحيى السنوار الذي قاد معركة طوفان الأقصى وارتقى في مقدمة الصفوف، في مشهد سيبقى محفورا في ذاكرة الأجيال.



الرسائل العسكرية: عمليات الاختراق وأثرها النفسي

في أسفل المنصة، جاءت لافتة تحمل عنوانًا لافتًا: "عبرنا مثل خيط الشمس – We Crossed Over Swiftly"، مع مجموعة من الصور الجوية التي يبدو أنها توثق عمليات تسلل أو هجمات نفذتها المقاومة داخل الأراضي المحتلة. اللافت في الأمر هو كتابة العنوان باللغة العبرية، وهي رسالة مباشرة موجهة للجمهور الإسرائيلي، تهدف إلى التأثير النفسي والتأكيد على قدرة المقاومة على تنفيذ عمليات دقيقة.

القادة في الذاكرة.. استمرار النهج رغم التضحيات

إلى يمين المنصة، ظهرت لافتة أخرى تضم صورًا لعدد من القادة الميدانيين الذين لعبوا دورًا بارزًا في قيادة المقاومة، في استحضار واضح لتضحياتهم ورسالة بأن مسيرتهم لا تزال مستمرة رغم الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لهم.

المشهد العام للمنصة يعكس بوضوح استراتيجية إعلامية محكمة، حيث جمعت بين الرمزية الدينية والرسائل العسكرية والتأثير النفسي على الجانب الإسرائيلي. من خلال هذه الشعارات والصور، تسعى المقاومة إلى ترسيخ فكرة الصمود والاستمرار في المواجهة، مهما كانت التحديات.