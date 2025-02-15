حماس: إطلاق سراح أسرى العدو تأكيد على الالتزام باستحقاقات وقف إطلاق النار

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن حضور صورة القدس والأقصى والحشود الجماهيرية في عملية تسليم أسرى الاحتلال يحمل رسالة واضحة بأنهما خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وشددت الحركة في بيان صحافي وصل "الرسالة نت" على أن إطلاق سراح الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين يأتي تأكيدًا على أن المفاوضات والالتزام باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار هما السبيل الوحيد للإفراج عنهم.

وأشادت حماس بالتلاحم الشعبي والوطني الذي تجسد في صفقة التبادل، مؤكدة أن شعبنا وأمتنا والأحرار في العالم يتابعون مشاهد القوة والعزة التي تحققها المقاومة.

وفي رسالة موجهة إلى القدس، قالت الحركة: "نحن الجنود، فاشهدي أننا على العهد، ثابتون في الميدان، ماضون على درب التحرير، لا تراجع ولا تفريط".

كما أكدت رفضها لأي محاولات تهجير أو تصفية للقضية الفلسطينية، مشددة على أن "لا هجرة إلا للقدس"، في رد مباشر على دعوات التهجير والتصفية التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومن يدعم نهجه من قوى الاستعمار والاحتلال.