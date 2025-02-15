باسم نعيم: إعادة إعمار غزة تتراوح بين 50 إلى 70 مليار دولار

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" باسم نعيم، إن البرتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار، يتضمن خطة لإعادة إعمار غزة بتكلفة تتراوح بين 50 إلى 70مليار دولار دون الحاجة إلى التهجير كما روج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأكد "نعيم" خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إن المقاومة الفلسطينية حريصة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله.

وأشار عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، إن الاحتلال الإسرائيلي لم ينخرط حتى الآن في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ودخل وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل" التنفيذ يوم الأحد الماضي، مما أوقف حرب إبادة جماعية على سكان قطاع غزة استمرت 15 شهرا، وألحقت دمارا هائلا في القطاع وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق التي تمتد 42 يوما إطلاق حركة "حماس" سراح 33 أسيرا وأسيرة مقابل إطلاق "إسرائيل" نحو ألفي أسير فلسطيني؛ بينهم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد، ونحو ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشمل المرحلة الأولى وقفا شاملا لإطلاق النار بين الجانبين، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقا بعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان.