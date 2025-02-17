ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مواقف وشجاعة القمة الإفريقية في إدانة الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة ورفضها انتهاكات تل أبيب للقانون الدولي.

ونوهت حركة "حماس" في تصريح صحفي لها تلقته "الرسالة نت" صباح اليوم الإثنين، إلى أن البيان الختامي للقمة الإفريقية يؤكد أن الاحتلال يرتكب جريمة إبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني.

ودعت إلى محاكمة الاحتلال دوليًا ووقف كافة أشكال التعاون والتطبيع معه حتى ينهي احتلاله وعدوانه على الشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان حماس: "تُثمن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عالياً ما ورد في البيان الختامي للقمة الإفريقية، من مواقف مبدئية وشجاعة تدين الحرب الصهيونية الوحشية على غزة".

واعتبر البيان أن هذه المواقف "الأصيلة" من دول القارة الإفريقية "امتداداً طبيعياً لتاريخها النضالي ضد الاستعمار والظلم، وانحيازها الدائم لقيم الحرية والعدالة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها".

وتابعت حماس: "هذا الموقف القوي يشكل دعماً مهماً لصمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته في مواجهة جرائم الاحتلال، كما أنه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته في وقف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال المجرمين".

وطالبت "حماس"، الدول الإفريقية بترجمة هذه المواقف لإجراءات عملية، عبر تصعيد الضغط السياسي والقانوني على الاحتلال، وتعزيز الدعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وجددت الدعوة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني حتى تحقيق حريته وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وانطلقت قبل يومين، أعمال القمة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، وأعربت في بيانها الختامي، أمس الأحد، عن رفضها تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأكدت القمة الإفريقية أن التهجير يعد مخالفا للقانون الدولي، وذلك تعليقا على تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته بشأن الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير سكانه منه.

ودعت القمة الأفريقية إلى وقف التعاون والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، حتى ينهي احتلاله وعدوانه على فلسطين، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين خصوصا النساء والأطفال.