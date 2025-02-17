خطط ترامب تُهدد مونديال كأس العالم 2026

أثارت خطط الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المثيرة للجدل، حول بعض القضايا السياسية والاقتصادية الشائكة، مخاوف المجتمع الرياضي الدولي، من التأثير على تنظيم أكبر وأضخم الأحداث الرياضية المقبلة على مستوى العالم، وهما مونديال كرة القدم 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة، بالاشتراك مع المكسيك وكندا، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028 في لوس أنجلوس.

وبالرغم من اهتمام "ترامب" بالجانب الرياضي ، وخاصة لعبة "الجولف"، فإن المخاوف تبقى موجودة بالرجوع إلى ولايته الأولى، حيث كانت الرياضة والسياسة تصطدمان بانتظام في الولايات المتحدة، وكان ينتقد بشدة دوري كرة القدم الأمريكية "إن إف إل" واللاعبين.

وفي ظل ترقب العالم للسياسات التي سينفذها "ترامب" بولايته الثانية، فيمكن قول نفس الشيء عن الرياضة وسط توقعات ومخاوف حول ما يحمله المستقبل، خاصة وأن الولايات المتحدة تستعد لاستضافة أكبر وأشهر الأحداث الرياضية على الاطلاق، تزامناً مع ذكرى استقلالها الـ 250، وهو ما يمنح رئيسها الجديد المزيد من الأضواء العالمية.

وبالنظر لخطط ترامب القادمة، سواء بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك، أو المطالبة بضم كندا للولايات الأمريكية، أو تهجير سكان غزة من أراضيهم، فإن كل ذلك يتعارض مع المبادئ الرياضية لـ فيفا، وقيم ورسائل اللجنة الأولمبية، القائمة على السلام، ودعم الشعوب المكلومة، ومساندة الأقليات واللاجئين.

ومن المتوقع أن تتسبب سياسة "ترامب"، بزيادة التوترات الدبلوماسية مع المكسيك وكندا، مما ينعكس سلباً على أداء التنظيم المشترك لبطولة كأس العالم 2026، وفرض إجراءات قد تعرقل سفر المشجعين بين البلدان المستضيفة للمونديال.

وحذر مسؤولون مشاركون في الاستعدادات لبطولة كأس العالم المقبلة، من أن آثار رئاسة "ترامب" التي كانت ولا تزال غير واضحة، حيث قال أحد المراقبين نقلاً عن صحيفة "ياهو سبورتس": من السابق لأوانه معرفة ذلك.