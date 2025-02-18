بلدية جنين: أكثر من 50% من سكان جنين ومخيمها بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية

أكد رئيس بلدية جنين، محمد جرار، أن الأوضاع الإنسانية في مدينة جنين ومخيمها تزداد سوءًا مع استمرار الاقتحامات العسكرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف جرار أن آلاف المواطنين تم تهجيرهم من مخيم جنين، مما زاد من معاناتهم في ظل الحصار والعدوان المتواصل.

وأشار جرار إلى أن أكثر من 50% من سكان مدينة جنين ومخيمها بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتوقف أشغال المواطنين ومصادر رزقهم بسبب العمليات العسكرية المستمرة. وأوضح أن الحصار المفروض على المخيم جعل من الصعب على الأهالي تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وتعرض مخيم جنين خلال الأسابيع الماضية لعدة اقتحامات من قوات الاحتلال، حيث شملت هذه العمليات تدميرًا للبنية التحتية وتشريدًا للمواطنين، ما ضاعف من المعاناة الإنسانية.

ودعا جرار إلى تدخل عاجل من قبل المؤسسات الدولية والجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم لأهالي جنين، وتوفير المساعدات الإنسانية والغذائية قبل أن يتفاقم الوضع أكثر مع حلول شهر رمضان.